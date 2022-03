Anche per il 2022 Angera rimarrà senza “la Noce”

Ad Angera sarà un’altra estate senza “la Noce”. Il chiosco sulla principale spiaggia della città lacustre è stato un importante centro della movida del Basso Verbano prima di venire distrutto nell’estate del 2017 da un incendio le cui conseguenze hanno ancora una ricaduta a distanza ormai di un lustro.

Il “lungo e complesso iter-burocratico” per poter dare il via ai cantieri – l’inizio era previsto per la primavera del 2020 – è stato seguito dalla crisi dettata prima dalla pandemia e poi dall’aumento dei costi delle materie prime. Un vero e proprio “pot-pourri” di cause, terminato con la rescissione del contratto tra l’amministrazione comunale e la ditta incaricata, che di fatto impedisce al turismo locale di poter godere appieno di una delle spiagge più frequentate della sponda lombarda del Maggiore.

A dare l’annuncio della risoluzione del contratto il sindaco Alessandro Paladini Molgora nel corso dell’ultimo consiglio comunale di martedì 29 marzo.

«Abbiamo riscontrato grosse difficoltà con chi stava seguendo l’opera – ha spiegato il primo cittadino, mentre faceva una panoramica del DUP (documento unico di programmazione) e dei cantieri attivi in città -. Abbiamo cercato di liquidare questa ditta evitando contenziosi che porterebbero a ulteriori allungamenti di tempi, pensando invece a trovare una nuova impresa per l’intervento». Determinante, a detta di Molgora, l’aumento dei costi delle materie prime che ha di fatto «messo in ginocchio una ditta che già lo era».

«Ogni anno di rinvio costa ad Angera il mancato introito del canone di affitto oltre che la perdita di posti di lavoro» commenta il gruppo di opposizione Allea tramite una nota pubblicata attraverso i propri canali.