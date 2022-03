“Se appena guardi fuori dal finestrino del treno”. Sabato 2 aprile passeggiata poetica alla scoperta di Saronno

L’evento sarà condotto dal poeta e scrittore Pietro Berra ed è parte del Festival della Poesia in programma in città da domenica 27 marzo al 3 aprile

È per sabato 2 aprile alle ore 10:00 davanti la stazione ferroviaria di Saronno, in piazza Luigi Cadorna, l’appuntamento con l’evento “Se appena guardi fuori dal finestrino del treno”, parte del Festival della Poesia “Giorni diversi”, in programma in città da domenica 27 marzo al 3 aprile.

Si tratta di una passeggiata poetica alla scoperta della città in compagnia del poeta e scrittore Pietro Berra. L’evento è gratuito ed è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Saronno.