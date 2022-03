Assemblea dell’associazione “Pescatori Alto Verbano“

Domenica 3 aprile, alle 16:00, l’ASD Pescatori Alto Verbano ha indetto l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che rinnoverà il Consiglio Direttivo, oltre che per sottoporre all’approvazione il conto economico 2021. Ma non solo, sarà l’occasione per i soci sostenitori e chiunque fosse interessato, di venire a conoscenza dell’attività del gruppo di volontari che dal 1974 si impegna per la conservazione della biodiversità acquatica dell’Alto Varesotto spesso con carenza di fondi. La data di domenica sarà importante per eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e il nuovo Presidente dell’associazione ma, nella volontà del gruppo di pescatori che fa riferimento anche all’incubatoio ittico di Maccagno con Pino e Veddasca, il pomeriggio potrà diventare divulgativo e soprattutto conoscitivo. Benessere della fauna e della flora acquatica, grande presenza sul territorio e monitoraggio ambientale, volontà di fare rete con Enti e altre associazioni, e promozione dei valori come il rispetto della natura sono ad oggi i pilastri sui quali si regge l’attività dell’ASD Pescatori Alto Verbano. L’equazione è semplice: più importante è il numero dei soci sostenitori e più forte sarà la rappresentanza nei confronti delle tematiche ambientali, specie di quelle delle acque lentiche e lotiche. Potranno esprimere il loro voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale (€ 10,00 per socio ordinario ed € 30,00 per socio sostenitore) e si potrà aderire per contanti all’associazione sin dalle ore 15:00 e fino all’inizio della riunione. E’ possibile anche iscriversi con pagamento tramite Pay Pal (asdpescatorialtoverbano@gmail.com) o a mezzo bonifico bancario sull’IBAN IT37Z0335901600100000122259. Per quanto concerne l’elezione del Consiglio Direttivo sarà possibile eleggere i Consiglieri anche per delega presso i negozi Germignaga Pesca di Germignaga e Zoo Domus di Laveno, o inviando una mail a: asdpescatorialtoverbano@gmail.com L’assemblea avrà luogo nella prossima nuova sede dell’associazione (la cui approvazione sarà oggetto di assemblea straordinaria) di via Rimembranze 6C a Luino presso la SOMS.