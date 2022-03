Assolti in Appello a Milano Garavaglia e Mantovani

La Corte d’appello di Milano ha confermato l’assoluzione per il ministro del Turismo ed esponente della Lega Massimo Garavaglia, assolto “per non aver commesso il fatto” nel luglio 2019 in primo grado dall’accusa di turbativa d’asta su una gara per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014, quando era assessore lombardo all’Economia. I giudici hanno assolto anche tutti gli altri imputati tra cui l’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Mario Mantovani, che era stato condannato in primo grado a oltre 5 anni e che era stato arrestato nel 2015 per corruzione, concussione e turbativa d’asta.

In particolare l’ex numero due del Pirellone Mantovani finì in manette il 13 ottobre 2015 assieme al suo braccio destro e dipendente di Regione Lombardia e l’allora funzionario del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia: oltre agli arresti finirono indagate altre 12 persone tra cui l’assessore all’Economia di Regione Lombardia Massimo Garavaglia.

Le indagini vennero condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, coordinate dalla dott.ssa Giulia Perotti e dirette dal dott. Giovanni Polizzi.