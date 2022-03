AX Armani – Openjobmetis, il derby in diretta dal Forum di Assago

Derby numero 185 tra l’Olimpia Milano padrona di casa e la Pallacanestro Varese: le due biancorosse lombarde (38 scudetti e 8 coppe dei Campioni in tutto) si affrontano dalle 18.15 sul parquet del Forum di Assago in un match raccontato azione dopo azione dal liveblog di VareseNews. Per intervenire potete scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è offerto da Confident e Nicora Azzate; per visualizzarlo al meglio è sufficiente CLICCARE QUI.