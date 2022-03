I bambini della primaria di Bodio piantano poesie di pace in riva al lago

Partendo dal cortile della scuola elementare, gli alunni della primaria hanno raggiunto il lido di Bodio attraversando prima il parco dei Pioppi e poi la pista ciclabile, accompagnati dagli insegnanti e da al uni agenti della Polizia Locale, per una una simbolica marcia della pace e della poesia, nella giornata di ieri, lunedì 21 marzo, Giornata mondiale della poesia.

Giunti in riva al lago, i bambini hanno letto le loro poesie, composte pensando alla Pace “perché le parole hanno grande potere come strumento di mediazione e risoluzione dei conflitti”.

Galleria fotografica poesie di pace bambini bodio 4 di 14

«Con l’inizio della primavera vogliamo far rifiorire la speranza con parole di pace, pensieri gentili e poesie – spiegano le insegnanti della primaria di Bodio – Crediamo che la scuola sia il primo e fondamentale luogo di crescita all’interno di una comunità e, proprio da qui, vanno coltivati i germogli del rispetto degli altri e della convivenza pacifica affinché possano poi fiorire in tutte le situazioni sociali e personali in cui si sviluppa e relaziona ciascun individuo».

Tutti i bambini della scuola hanno affidato i loro pensieri di pace ai fiori realizzati con carta colorata e decorati da loro stessi. E poi, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale che ha individuato un’aiuola antistante la scuola, prima di rientrare in classe i bambini hanno “piantato” simbolicamente i loro fiori colorati di poesie di pace, con la speranza di essere riusciti a seminare nei cuori e negli animi pensieri di pace e fratellanza