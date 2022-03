Bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo di Viggiù in marcia per la pace

Bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo di Viggiù saranno protagonisti domani, venerdì 11 marzo, di una camminata per la pace che percorrerà le strade di Viggiù, Saltrio e Clivio.

All’iniziativa parteciperanno alunni delle primarie e delle secondarie che in tre gruppi, insieme ai loro insegnanti, si recheranno per le 11.30 davanti ai municipi di Saltrio, Viggiù e Clivio portando striscioni, indossando t-shirt e mascherine con i simboli e i colori della pace che hanno realizzato con grande impegno in questi giorni.

Gli studenti verranno accolti dai sindaci e dagli amministratori cittadini, ci saranno interventi dei ragazzi e delle autorità.

Le secondarie, prima di incamminarsi, si disporranno nel giardino della scuola in modo da formare un grande simbolo della pace.