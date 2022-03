Colpo grosso a Seregno: per la Pro Patria quarta vittoria consecutiva

Continua il grande momento di forma della Pro Patria che sbanca anche Seregno, portando a casa la quarta vittoria consecutiva. Al termine del 90’ il risultato finale è 0-2, una vittoria maturata in appena tre minuti, quelli finali del primo tempo quando Parker e Pierozzi hanno colpito alle prime due vere occasioni tra il 42’ e il 45’. (foto di Roberta Corradin)

Con l’arrivo della primavera anche al Ferruccio di Seregno la Pro Patria di mister Massimo Sala ripropone il vecchio mantra degli scorsi anni: “difesa ed equilibrio”. Ad eccezione, infatti, della traversa colpita da Solcia nel primo tempo, i rischi corsi da Caprile, al terzo clean-sheet consecutivo, sono stati davvero minimi. Vitale per la difesa e per l’estremo difensore il supporto del centrocampo, in particolare di Bertoni che da quando è rientrato non solo detta i tempi non solo degli attaccanti, diventati cinici e letali nella seconda metà di marzo, ma permette alla squadra di giocare più corta.

La nuova veste dei tigrotti, che coincide con il cambio di timoniere, consegna così una nuova classifica, diametralmente opposto a quella del lungo e freddo inverno: dopo il colpo di questa sera al Ferruccio adesso la squadra di Busto Arsizio è addirittura in zona playoff, forte dei suoi 41 punti che valgono il decimo posto (ex aequo AlbinoLeffe) a +5 dal sedicesimo posto.