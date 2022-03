I contagi tornano a salire: frena il calo dei degenti negli ospedali del Varesotto

In due settimane il calo c’è stato, ma ridotto. La circolazione virale riprende ritmo e tornano le raccomandazioni a non considerarsi fuori dall’emergenza. Il campanello d’allarme si era registrato già la scorsa settimana.

SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI DELL’ASST VALLE OLONA

L’emergenza covid negli ospedali dell’ASST Valle Olona si sente ancora. Dal 25 febbraio scorso si è passati da 67 a 50 degenti 16 a Busto Arsizio, 25 a Gallarate, 9 a Saronno. Nessun paziente è in terapia intensiva ma uno è assistito nella respirazione dal casco Cpap. L’età media dei ricoverati è di 76 anni. Questa mattina, in pronto soccorso a Busto Arsizio c’era una sola persona in attesa dell’esito del tampone-

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «C’è ancora un discreto numero di ricoverati nelle tre strutture dell’ASST e i dati di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità hanno evidenziato, nell’ultima settimana, una iniziale inversione di tendenza con risalita dell’indice RT rispetto alla curva di discesa progressiva degli ultimi due mesi.

Allentare le precauzioni è giusto e condivisibile ma almeno l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e all’esterno, nelle situazioni di affollamento, è una misura da mantenere. Le immagini, ad esempio, delle manifestazioni di questi ultimi giorni, dove la mascherina non era indossata che da pochissime persone, ci dicono che forse stiamo allentando troppo».

SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI DELL’ASST SETTE LAGHI

Sono 18, invece, i letti che si sono liberati dal 2 marzo scorso all’ospedale di Circolo di Varese: questa mattina erano 110 i degenti tra cui 46 assistiti nei reparti per acuti, 18 nei subacuti, 8 in terapia intensiva, 18 in polispecialistica ( ricoverati con covid).

Rispetto alla giornata precedente, il saldo tra nuovi ricoveri e dimissioni è tornato positivo: 4 persone in più. Negli altri reparti “covid meno”, il numero dei degenti è salito a 794 ma, anche in questo caso, si è registrata una flessione, anche se solo di un degente rispetto alle 24 ore precedenti. Nei pronto soccorso aziendali sono stati individuati tre positivi al Covid19.