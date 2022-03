Disagio giovanile, prevenzione e cura: se ne parla a Limbiate

Una serata per stimolare la riflessione intorno ad un tema importante ed attuale come la salute dei nostri ragazzi, un’opportunità per confrontarsi, dialogare e conoscere le realtà che operano sul nostro territorio realizzata in collaborazione con Recovery For Life; un’équipe di esperti impegnati nell’ambito sociale che sta attivando una rete di strutture di riabilitazione per minori e giovani adulti presente anche a Limbiate, presso il nuovo polo socio-sanitario di via Trieste.

L’appuntamento è per venerdì 1 aprile 2022, alle ore 21.00, presso l’Auditorium “Bambini di Chernobyl” della scuola Don Milani di via Cartesio.