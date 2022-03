Esame d’alta quota per la Uyba che va a Novara per il “derby del Ticino”

Si giocherà domenica 6 marzo alle 17, al palasport di Novara l’attesissimo “derby del Ticino” tra le padrone di casa della Igor Gorgonzola e la Unet e-work Busto Arsizio. Una sfida che sarà animata dalla numerosa presenza dei tifosi: quelli biancorossi raggiungeranno il capoluogo piemontese per dare la carica alle proprie beniamine in una delle sfide di alta classifica più belle e tradizionali, nella quale saranno anche contrapposte le sorelle albizzatesi, Caterina e Lucia Bosetti.

Chirichella e compagne si presenteranno in campo gasate dalla vittoria per 3-1 nel match di recupero contro Conegliano. La formazione di coach Lavarini – uno dei tanti ex di turno – è attualmente al secondo posto in classifica, a -1 da Monza, ma in virtù delle due gare che deve ancora recuperare, può considerarsi in vetta alla classifica e per questo cercherà con tutte le sue forze, di portare a casa tre punti preziosissimi, sfruttando anche il buon momento di forma di tutte le sue attaccanti.

Il derby è però appuntamento importante anche per Busto Arsizio (fresca di partnership con lo sponsor Eolo) anche perché il calendario prevede un’altra gara d’alta quota tra Conegliano e Scandicci al PalaVerde: fare punti in Piemonte significherebbe, per Mingardi e compagne, continuare a restare agganciata al treno delle prime quattro e a “puntare” un posto da testa di serie sul tabellone playoff.

La Igor dovrebbe presentarsi con Hancock al palleggio in diagonale con la stella turca Karakurt, Chirichella e Washington al centro, Daalderop e Cate Bosetti in banda, Fersino libero. Nessun problema di formazione anche per coach Musso che schiererà il sestetto titolare. A proposito di Karakurt, la numero 99 di Novara è all’inseguimento di Mingardi nella graduatoria dei punti realizzati per set: la bustocca è seconda con 5,17, la biancoazzurra terza con 5,08 in un testa-a-testa per il primato tra le “umane” considerando marziana Paola Egonu che viaggia a quota 6,09.

A presentare il match sui canali della Uyba il libero biancorosso Giorgia Zannoni: «Al termine della partita con Bergamo i nostri tifosi ci hanno chiesto in coro una vittoria contro Novara: la vogliamo anche noi, ma sappiamo che sarà durissima. La partita di andata ci ha fatto capire che forse non è impossibile e quindi andremo lì per provare a centrare il successo. La Serie A è un campionato in cui non ci sono risultati scontati, lo vediamo ogni domenica, quindi siamo fiduciose e cariche per questo derby del Ticino».

DIRETTAVN

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita del PalaIgor saranno disponibili su VareseNews all’interno del liveblog sportivo della domenica che avrà come campo centrale quello di basket per Openjobmetis-Vanoli. Per intervenire, e parlare anche di volley, è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Il live è offerto da Confident e Nicora Azzate ed è disponibile CLICCANDO QUI.

Igor Gorgonzola Novara – Unet e-work Busto Arsizio Novara: 2 Imperiali, 4 Herbots, 5 Montibeller, 7 Battistoni, 8 Fersino (L), 9 Bosetti C., 10 Chirichella, 12 Hancock, 13 Bonifacio, 15 Washington, 17 Costantini, 18 D’Odorico, 19 Daalderop, 99 Karakurt. All. Lavarini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Programma (9a di ritorno): Vero Volley Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo; Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Delta Despar Trentino; Volley Bergamo 1991 – Acqua & Sapone Roma Volley Club; Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia; Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri; Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci.

La classifica: Monza 50 (16-5); Novara 49 (17-2); Conegliano 48 (17-3); Scandicci 47 (17-4); BUSTO ARSIZIO 44 (14-7); Chieri 30 (10-9); Cuneo 29 (10-11); Firenze 26 (9-10); Vallefoglia 19 (6-14); Casalmaggiore 18 (6-14); Roma 16 (6-14); Perugia (4-13) e Trentino (3-18) 14; Bergamo 13 (4-15).

*Punti (Vinte-Perse)