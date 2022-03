Ezio Rossi: “Sconfitta difficile da spiegare”. Roselli: “Emozionato dagli applausi biancorossi”

Il Ligorna punisce il Varese, vince 3-1 e lascia i biancorossi a bocca asciutta.

A fine partita l’allenatore del Varese Ezio Rossi commenta: «È una sconfitta difficile da spiegare e alla fine ha ragione chi vince. Nella prima mezzora abbiamo provato a giocare ma siamo andati sotto per un rimpallo su calcio da fermo Merito a loro che hanno fatto tre gol facendo poco possesso palla. Ci hanno punito le palle inattive, cose che noi non abbiamo sfruttato».

«Abbiamo provato a rimettere la gara in piedi – ha spiegato il tecnico biancorosso -, ho messo cinque punte, ma pagato le loro ripartenze perché sbilanciati in avanti. Abbiamo giocato 70 minuti nella metà campo avversaria ma loro hanno segnato. E tutto l’anno che vinciamo così, non penso che dovremmo cambiare modo di giocare».

Alla fine a festeggiare è l’ex di giornata, mister Giorgio Roselli, acclamato anche dai tifosi biancorossi a fine partita: «Mi hanno emozionato gli applausi della tifoseria, che mi ricordano e mi hanno lasciato una bellissima sensazione. Per noi non perdere queste partite è importante: se ce la mettiamo tutta possiamo farcela e oggi è andata così. Ho incontrato spesso mie ex squadre ma mai il Varese e mi spiace sia in una categoria non consona al suo blasone. Ai miei tempi era Milanese il patron ed era un esempio per come si porta avanti una società di calcio; bisognerebbe ripensare al mondo del pallone. Mi sono emozionato perché c’erano tante persone che conoscevo in tribuna. Non mi aspettavo di vincere con due gol di scarto ma il Varese è forte».