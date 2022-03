“Con i fascisti non si parla”, Paolo Berizzi torna ad Azzate e riempie la sala Triacca

Oltre 50 persone hanno riempito questa sera la Sala Triacca di Azzate per l’atteso appuntamento con il giornalista Paolo Berizzi, tornato nel Varesotto a presentare il suo ultimo libro “È gradita la camicia nera. Verona la città laboratorio dell’estrema destra tra l’Italia e l’Europa” su invito dell’Anpi provinciale Varese, dell’Anpi di Azzate e del Comune di Azzate.

Prima della presentazione, introdotta dall’intervento di Fabio Minazzi ordinario di Filosofia teoretica dell’Università degli Studi dell’Insubria e intervallata da intermezzi musicali di Stefano Tosi, Berizzi si è intrattenuto con i giornalisti che gli hanno chiesto se la sua presenza ad Azzate avesse un significato particolare e se intendesse accettare il provocatorio invito dei Do.Ra, che in questi giorni lo hanno sfidato ad un contraddittorio pubblico.

«Sono tornato ad Azzate per presentare il mio libro su invito dell’Anpi, così come farà in decine di altre località italiane. Questo però è un territorio che non solo non è immune dal fenomeno, ma anzi lo definisco un luogo dove la Costituzione è sospesa, perché i gruppi nazi fascisti un paese civile li mette fuori legge. Questo non accade qui, con un gruppo dichiaratamente nazi fascista e quindi credo che ci sia un problema. E siccome da vent’anni denuncio questo fenomeno è importante parlarne anche qui, anzi soprattutto qui».

La risposta alla provocazione dei Do.Ra è lapidaria: «Preferirei parlare di cose serie. Un contraddittorio c’è già stato nel 1945 e a loro non è andata benissimo. Rivincite non ce ne sono. Tra l’altro è una cosa bizzarra, è come se la ‘ndrangheta chiedesse a Gratteri di confrontarsi in piazza. E comunque, come diceva Pajetta e poi ha ripetuto Pertini, con i fascisti non si parla. Io mi limito a denunciarli, aspettando che la Magistratura se ne occupi. Mi auguro che questo accada finalmente anche a Varese, in modo compiuto e fino in fondo».