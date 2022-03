I film che verranno proiettati al Busto Arsizio Film Festival

Quattro storie diversissime tra loro, quattro ambientazioni e quattro stili differenti per i lungometraggi selezionati per l’edizione numero venti del BA Film Festival

La settimana del Baff si apre, lunedì 4 aprile al cinema Dante di Castellanza (ore 21.00), con la proiezione di The Match di Dominik e Jakov Sedlar (Croazia, Stati Uniti, 2021), interpretato da Franco Nero, Armand Assante e Caspar Phillipson. Il film è ispirato ad eventi realmente accaduti nella primavera del 1944. Per commemorare il compleanno di Adolf Hitler, i nazisti organizzano una partita di calcio tra una squadra nazista d’élite e una di detenuti, composta da ex calciatori e prigionieri politici. Guidata dall’ex capitano del team ungherese di calcio, la squadra dei prigionieri è in vantaggio, grazie all’abilità dell’uomo. Durante l’intervallo però ai giocatori viene offerta la libertà se accetteranno di perdere deliberatamente il match. Nonostante tutti gli ostacoli che devono affrontare, i giocatori sono determinati a vincere, qualunque cosa accada. Il protagonista Franco Nero sarà al Baff nella giornata di apertura, sabato 2 aprile (alle 18.00 allo Spazio Festival e alle 21.00 al teatro Sociale Delia Cajelli), mentre Caspar Phillipson incontrerà il pubblico in sala lunedì sera.

Martedì 5 aprile, al cinema Lux (ore 21.00), è in programma Calcinculo di Chiara Bellosi (Italia, 2021) con Gaia di Pietro e Andrea Carpenzano. Protagonista del film è Benedetta, una 15enne che sa come ci si sente quando la vita si trasforma in una giostra che gira velocemente, dove si ricevono dei colpi, ma ti sembra anche di volare. È quello che accade alla giovane dopo l’incontro con Amanda, che la porta nel suo mondo sregolato. La sceneggiatura del film si è aggiudicata il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura 2018. La regista saluterà il pubblico prima della proiezione.

Mercoledì 6 aprile al cinema Manzoni (ore 20.00) verrà proiettato La ballata dei gusci infranti di Federica Biondi (Italia 2021) con Caterina Shulha, Simone Riccioni, Paola Lavini e la partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli. Il film racconta quattro storie ambientate ai piedi dei monti Sibillini; il filo che le lega è Jacopo, il matto del villaggio. Jacopo si fa amico un giovane parroco africano appena arrivato a gestire una piccola parrocchia; fra emarginati ci si intende. Jacopo è il figlio di Alba e Dante, attrice lei e drammaturgo lui. Ritiratisi in una casa isolata, i due artisti dedicheranno alla comunità che li ha accolti il loro ultimo spettacolo, una rielaborazione del Paradiso di Dante. A pochi chilometri c’è la fattoria di Lucia, che si ritrova all’improvviso a condurre l’azienda da sola, abbandonata dal marito, attratto da una vita più facile. In un borgo vicino, abitano David ed Elisabetta che vivono l’attesa del primogenito tra la paura del futuro e le prima sinistre scosse di terremoto. Presenteranno il film Simone Riccioni e Don Alberto Ravagnani, “prete Influencer”.

Giovedì 7 aprile il cinema Fratello Sole (ore 20.30) proporrà Full time – Al cento per cento (Francia, 2021) di Eric Gravel con Laure Calamy, Anne Suarez e Geneviève Mnich. Al centro della vicenda c’è Julie, che fa di tutto per crescere i suoi due figli in campagna e mantenere il suo lavoro in un hotel di lusso parigino. Quando finalmente ottiene un colloquio di lavoro per una posizione ambita da tempo, scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il fragile equilibrio che Julie ha creato è messo in pericolo. Così decide di lanciarsi in una frenetica corsa contro il tempo, con il rischio di inciampare. Il film è stato premiato alla 78a edizione della Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti, per la Miglior regia e la Miglior interpretazione femminile di Laure Calamy. Introdurrà la proiezione Don Davide

Milani, presidente della Fondazione Ente dello spettacolo.

Il BAFF – B.A. Film Festival diretto da Steve della Casa e Paola Poli è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni