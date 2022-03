Giacomo Licata entra nella segreteria dello Spi Cgil di Varese. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea generale che si è svolta martedì 29 marzo a Villa Cagnola a Gazzada Schianno. Licata è entrato in segreteria con 51 sì, 2 no e una scheda bianca. Presenti all’appuntamento, il segretario generale Spi Cgil Varese, Dino Zampieri, e i componenti della segreteria, Giampietro Camatta, Oriella Riccardi, Lidia Viola. (foto: da destra Giacomo Licata e Angelo Castiglioni)

Hanno partecipato ai lavori anche il segretario Spi Cgil Lombardia, Mauro Paris, e il segretario generale Cgil Varese, Stefania Filetti. È stato ringraziato Angelo Castiglioni che ha terminato il suo mandato e gli sono stati rivolti gli auguri per il suo nuovo impegno.

Giacomo Licata è nato ad Agrigento nel 1978. Originario di Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia, ha vissuto a Gela, dove i genitori insegnavano e dove ha compiuto gli studi liceali, e Palermo dove ha studiato nella facoltà di Lettere e Filosofia. A Palermo ha lavorato con Arci Sicilia occupandosi della Rassegna Stampa e come educatore domiciliare per minori a rischio criminalità.

Inizia l’impegno politico negli anni 90’, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, iscrivendosi al Pds e diventando segretario provinciale della Sinistra giovanile di Caltanissetta. In quegli anni si è occupato prevalentemente di politiche educative e lotta alla mafia. Nel 2001 partecipa al concorso per diventare insegnante in Lombardia e si trasferisce a Como dove insegna e vive dal 2001.

Nel 2007 partecipa alla fondazione del Partito Democratico ed entra nella segreteria provinciale del Pd comasco occupandosi di politiche scolastiche. Contestualmente svolge l’incarico di Rsu nella sua scuola. Nel 2009 ricoprire l’incarico di segretario generale della Flc a Como. Nel 2014 viene eletto nella segreteria della Camera del lavoro di Como con la delega di segretario organizzativo e nel giugno 2016 viene eletto segretario generale della Camera del Lavoro, incarico che ha ricoperto per 4 anni. Dal 2021 fa parte dello SPI- CGIL di Varese.