Gli incendi colpiscono ancora la provincia: vigili del fuoco impegnati su più fronti

Gallarate, Cadegliano Viconago, Arcisate, Samarate: anche questa settimana comincia con un bollettino pesante per il. lavoro dei vigili del fuoco. La notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo è stata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco dell’Alto Varesotto.

Oltre al rogo di Cadegliano Viconago che ha devastato una corte distruggendo cinque abitazioni (QUI l’articolo), uomini e mezzi sono stati impiegati anche ad Arcisate per un altro incendio. Le fiamme, in questo caso, si sono sviluppate all’interno di un’azienda di via Luigi Ceriana. Sul posto si sono recati gli uomini delle sedi di Varese e di Tradate dotati di due autopompe, una autobotte e un’autoscala.

Nella mattina di oggi invece, lunedì 28 marzo, l’aria di Gallarate è pervasa da un odore acre e da una nube scura che hanno messo in guardia i cittadini. La nube acre viene a un incendio in una fabbrica del quartiere di Cedrate, in via 24 maggio: le fiamme avrebbero bruciato un filtro di un impianto industriale.

Domenica pomeriggio un'altro intervento delle squadre dei vigili del fuoco aveva interessato il Comune di Samarate, dove un'area boschiva era stata intaccata dalle fiamme (qui articolo).

Sabato 26, invece, l'incendio si è sviluppato un incendio nei boschi di Vergiate: non è la prima volta in questi giorni: altri ettari di bosco in fumo in quella zona. Vigili del fuoco, volontari del Parco del Ticino e carabinieri della forestale sono comunque riusciti nel pomeriggio di sabato 26 marzo a domare le fiamme