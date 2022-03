Gli OTR festeggiano trent’anni di Hip Hop e presentano un nuovo singolo

Gli OTR (acronimo di Originale Trasmissione del Ritmo) sono tornati e festeggiano trent’anni di attività. Lo storico gruppo Hip Hop di Varese per l’occasione ha pubblicato su Youtube e sulle sue pagine Facebook il video del singolo “Splendente”, anticipando l’uscita del nuovo e omonimo album previsto per aprile.

La crew, considerata tra le più importanti ed influenti in tutta Italia, torna quindi sulle scene musicali, con lo stile e con brani che non tradiscono le peculiarità che l’hanno sempre contraddistinta. «In questi anni non abbiamo mai smesso di vederci ed incontrarci, di suonare insieme, anche dischi del passato. Dai primissimi, quelli dei tempi degli Otr a quelli più recenti», racconta Dj Vigor, Daniele Bianchi.

Per l’occasione sono dunque tornati sulle scene, cantando, sperimentando e giocando con le rime e con la musica. «È stato naturale ed è stato bello veder concretizzare questo album. Da quando abbiamo iniziato, il contesto musicale Hip Hop è cambiato moltissimo, noi ci riproponiamo come dei classici, con il nostro approccio, con la stessa passione per questa cultura che per noi è uno stile di vita», continua Dj Vigor. L’album, «che ha tutta la spinta creativa e produttiva di Esa», vede anche diverse collaborazioni e partecipazioni, tra cui quella dell’immancabile Tormento e di Toni L, leggendario rapper italo-tedesco degli advanced Chemistry di Heidelberg. Ma non solo.

Coloro che hanno sempre amato il gruppo troveranno anche gli scratch di DJ Vigor e DJ Bront degli Alien Army e Polare “Sono passati 30 anni dall’uscita dal nostro primo demo del 1992”, raccontano, ancora pronti a godersela. Per la primavera e l’estate infatti, assicurano che sarà possibile riascoltarli dal vivo.