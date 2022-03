La pittura di Hayez e il Risorgimento a Milano, se ne parla in sala Montanari a Varese

L’associazione Mazziniana Italiana, con la sua sezione varesina dedicata a Giovanni Bertolè Viale, organizza una conferenza dal titolo “Hayez e la pittura a Milano nel Risorgimento”. L’appuntamento è per venerdì 11 marzo alle ore 18 in sala Montanari (via dei Bersaglieri 2, Varese). All’introduzione del presidente dell’associazione Leonardo Tomassoni, seguiranno le parole del professor Franco Petrosemolo. Per assistere è necessario essere possessori di super Green Pass e indossare mascherina ffp2