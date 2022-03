Le rive del Lago Maggiore all’asciutto e niente pioggia all’orizzonte

I canneti a secco, le spiagge che sembrano sempre più vaste, le rive scoperte della sponda opposta che si notano a distanza. Sul lago Maggiore gli effetti della siccità sono evidenti, ormai non piove da settimane, salvo una piccola eccezione i cui effetti non hanno inciso più di tanto sulla situazione del territorio. GUARDA LE FOTO

Le rilevazioni dei principali centri meteo dell’area insubrica (come Centro Geofisico Prealpino e Meteo Svizzera) hanno evidenziato come l’inizio del 2022 sia stato caratterizzato da temperature insolitamente miti e dalla forte aridità. Si attendono dunque le piogge ma anche e soprattutto la neve in montagna che potrebbe contribuire a far risalire le riserve idriche.

Le previsioni per i prossimi giorni però non sembrano andare in questo senso. Anzi, un importante anticiclone sull’Europa settentrionale impedisce l’arrivo delle perturbazioni atlantiche mentre, come evidenziato dal Centro Geofisico, una circolazione depressionaria di origine polare evolve sui Balcani e sospinge aria fredda da NE anche sulle nostre regioni con temperature ancora al di sotto della norma oggi e domani. Non sono quindi previste precipitazioni per tutta la settimana.

Da mesi il livello del Verbano si aggira intorno alla soglia di magra (qui i dettagli). I dati diffusi nei giorni scorsi da Arpa Lombardia mostrano come il totale attuale della riserva idrica del bacino del Toce-Ticino-Verbano sia rimasto invariato rispetto alla settimana precedente (-2.2%) e risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-65.1%). In particolare, il volume invasato nel lago Maggiore risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-53.0%) e inferiore ai valori minimi del periodo di riferimento (-10.6%).