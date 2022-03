Legnano fermato sul pareggio (2-2) dal Desenzano Calvina

Prova maiuscola del Legnano contro un avversario tosto che non ci stava proprio a perdere questo confronto importante per la zona playoff. Lilla bravi a guadagnarsi due volte il vantaggio nel primo tempo e poi a mantenerlo fin quasi al 90′. Minuto che, a volte, ha portato fortuna ai legnanesi, ma questa volta il destino è stato avverso. Il risultato ci sta tutto, ma insomma, se la squadra di Sgrò avesse vinto, non ci sarebbe stato nulla di dire.

Il Legnano ad ogni modo ha dimostrato di essere squadra assolutamente in grado di conservare un posto nella parte nobile della classifica e, con una gara ancora da recuperare, la speranza è assolutamente fondata.

Legnano – Desenzano Calvina 2 – 2

Reti: Beretta (L) al 4′, Ferrari (DC) su rigore al 24′, Bertoli (L) al 42′, Ferrari (DC) all’88’

Legnano: Russo, Caradonna (Confolanieri dal 46′ ), Barbui, Bini, Bettoni, Di Lernia, Beretta ( Bertonelli dal 70′), Bertoli (Ronzoni dal 75′ ), Ravasi, Barazzetta (Robbiati dal 46′ ), Gasparri.

In panchina: Ferragina, Becchi, Tondi, Moracchioli, Febbrasio. Allenatore: Sgrò.

Desenzano Calvina: Sellitto, Agazzi, Perotta (Turlini dal 17′ ), Gerevini, Giani, Boscolo Berto ( Franzoni dal 85′), Rossi (Spini dal 46′ ), Ricozzi (Zaccariello dal 632′), Aliù, Ferrari, Ferrara ( Ruffini dal 75′). In panchina: Rovelli, Cavallari, Pinardi, Campagna.

Allenatore: Florindo.

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo

SERIE D GIRONE B – XXVII GIORNATA

Breno – B. Olginatese 1-0; Castellanzese – Ponte San Pietro 2-3; Crema – Casatese 0-0; Legnano – Desenzano 2-2; Leon – Vis Nova 2-2; Real Calepina – Arconatese 1-0; Sangiuliano City – Brusaporto 1-2; Sporting Franciacorta – Caravaggio 2-0; Villa Valle – Folgore Caratese 1-3; Virtus CBg – Sona 3-1.

CLASSIFICA: Sangliuliano City 56; Brusaporto 60; Folgore Caratese 49; Legnano, Desenzano 44; Casatese 43; Arconatese 42; Virtus CBg 40; Breno 38; Crema, Sporting Franciacorta 37; Ponte San Pietro 33; Castellanzese 31; Real Calepina 30; Sona 29; Vis Nova 27; Caravaggio 25; B. Olginatese 24; Villa Valle, Leon 22.