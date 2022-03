L’incidente aereo a Legnone, il rincaro di frutta e verdura, le vaccinazioni in farmacia nel podcast del 16 marzo

Le principali notizie di mercoledì 16 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Un Aermacchi M-346 è precipitato mercoledì 16 marzo alle 11.40 sul monte Legnone in provincia di Lecco, nel comune di Pagnona. Nell’incidente uno dei due piloti ha perso la vita. L’azienda Leonardo con una nota stampa ha comunicato l’apertura di una commissione interna. E sempre mercoledì mattina un elicottero è precipitato nel territorio del Canton Ticino, in svizzera Italiana, all’interno del comune di Gordola; il pilota è deceduto.

Gravissimo incidente a Gorla Minore lungo la via Vittorio Veneto dove poco prima delle 9 di mercoledì 16 marzo si sono scontrati un’automobile e una moto guidata da Cesare Colombo, residente nel comune. L’impatto, violentissimo, è avvenuto ad un incrocio. Il motociclista a bordo di uno scooter, in seguito allo scontro, è stato sbalzato a diversi metri fino a sbattere contro un muretto: troppo gravi le ferite, l’uomo è morto sul colpo.

Sono state quasi 500 le prenotazioni arrivate sul Portale di Poste per richiedere un appuntamento vaccinale in farmacia.Secondo i dati forniti da Regione Lombardia, la provincia di Varese ha raggiunto una copertura vaccinale dell’83,32% della popolazione. Il comune meno vaccinato è Agra con il 69% dei residenti vaccinati seguito da Masciago Primo e Cremenaga con il 71% dei residenti mentre Crosio della Valle guida la classifica dei più vaccinati con l’89% dei residenti.

A rischio coltivazioni e allevamenti e l’intero comparto ortoflorovivaistico del Varesotto. Il grido d’allarme arriva dalla Coldiretti che rileva un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e delle bevande del 4,6%. Il rincaro dei beni energetici poi si trasferisce sulla filiera agroalimentare e colpisce agricoltori che sono costretti a vendere sottocosto ma anche i consumatori: sono ben 5 milioni e mezzo gli italiani che si trovano in condizioni di povertà assoluta in difficoltà nel fare la spesa. In testa alla top ten dei prodotti alimentari che hanno fatto segnare il maggior incremento di prezzi c’è l’olio di semi di girasole importato dall’Ucraina e la verdura fresca.

Zeiss Vision Care, azienda con sede a Castiglione Olona, che produce lenti per occhiali ha annunciato che grazie alla collaborazione con Selvatica, progetto no-profit di piantumazione della provincia di Varese promosso dal Comune e dalla Regione Lombardia, poserà 175 piante donate al territorio lo scorso 17 novembre, in occasione dei festeggiamenti per il 175° anniversario della fondazione del gruppo. Nella mattina di sabato 19 marzo i collaboratori dell’azienda pianteranno gli alberi al Belvedere del Campo dei Fiori una delle aree devastate dalla tempesta di vento dell’ottobre 2020.

