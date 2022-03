L’offesa e il perdono, il quinto canto al Dantedì di Maccagno

In occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri, ricorrenza è stata istituita dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel 2020. La scelta del giorno non è casuale: il 25 marzo è la data che i dantisti riconoscono come l’inizio del viaggio nell’aldilà descritto letterariamente nella “Divina Commedia“.

La Pro Loco Maccagno Lago Maggiore in collaborazione col Comune di Maccagno con Pino e Veddasca organizzano il 25 marzo alle ore 21,00 presso il Punto d ‘incontro in via Valsecchi 21 la conferenza: “L’offesa e il perdono” conferenza sul canto Quinto del Purgatorio.

Il canto quinto del “Purgatorio” è uno dei più drammatici del poema grazie alla narrazione dei fatti di sangue accaduti al podestà Jacopo del Cassero e al condottiero Buonconte da Montefeltro; un velo di pietà e perdono sugli uccisori è steso grazie all’umile e grandiosa figura di Pia de’ Tolomei, capace nei secoli di ispirare pezzi teatrali, opere liriche e opere rock.

Il relatore

Ottavio Brigandì è membro della Società Dantesca Italiana e della Société Dantesque de France. È nato a Luino (VA), è laureato in Ingegneria Civile e Lettere Moderne, abita a Milano dove lavora per una multinazionale petrolifera nell’ambito della comunicazione interna. Ha pubblicato libri e saggi di argomento sociale, poetico e letterario; ha scritto articoli su Dante per libri e riviste specializzate fra cui «L’Alighieri», «Bollettino dantesco» e «Revue des études dantesques». Ha partecipato a varie edizioni del Congresso dell’Associazione degli Italianisti e del Congresso Internazionale “Alma Dante” di Ravenna. Ha curato mostre a tema dantesco. Tiene conferenze multimediali su Dante, Leonardo e Michelangelo in Svizzera e in varie regioni d’Italia.