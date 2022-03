Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un muro a Sangiano

Incidente la notte scorsa a Sangiano. Attorno alle 3.30, in via Cadorna una giovane di 27 anni ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava andando a sbattere contro un muretto di cinta.

Galleria fotografica incidente Sangiano marzo 2022 3 di 3

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Laveno con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la ragazza che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Cittiglio.