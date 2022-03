Il ringraziamento di una futura mamma al suo datore di lavoro

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lavoratrice di Busto Arsizio che ha voluto ringraziare il suo datore di lavoro per averle trasformato il contratto a tempo determinato, scaduto pochi giorni fa, in un contratto a tempo indeterminato pur essendo rimasta incinta a luglio del 2021. Un gesto (purtroppo) non scontato da parte dell’imprenditore che la dipendente ha voluto sottolineare con una lettera.

Buongiorno,

Con questa lettera vorrei ringraziare il mio capo Matteo Toia, amministratore della Think Srl, di Busto Arsizio.

Mi ha assunto nel marzo 2021 in piena pandemia covid 19, con un contratto a tempo determinato con scadenza il 28/02/2022, nel luglio 2021 sono rimasta incinta e nonostante ciò mi ha rinnovato il contratto a tempo indeterminato.

Mi ha guardato inizialmente con diffidenza per donarmi poi tutta la fiducia di cui è capace.

I grandi legami, che nascono gradualmente, sono valori per i quali si combatte, ci si sacrifica e per i quali non c’è prezzo di mercato. Questi legami vanno coltivati giorno per giorno. Per tenere in piedi un legame occorrono perseveranza, interesse, dedizione, cura ed impegno. Proprio come nel lavoro, è in tutto e per tutto una responsabilità. Noi questa responsabilità ce la siamo presa. Mi ha reso una dipendente curiosa e responsabile.

Ho sempre pensato che assumere una persona sconosciuta da inserire nella propria sudatissima realtà lavorativa, darle fiducia, essere responsabile dei suoi errori e doverla remunerare non sia una cosa semplice.

Per questo lo voglio ringraziare per l’opportunità che mi ha dato, per avermi permesso di crescere professionalmente ma anche personalmente.

Grazie di cuore

Una dipendente come tante

Martina P.