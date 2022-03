“Sesto alle 7”, la puntata da Castelletto Ticino

La scorsa puntata di “Sesto alle 7” (andata in onda venerdì 18 marzo dal Porto 11) ci ha portato a Castelletto Ticino, in un iconico luogo (il migliore per vedere la skyline di Sesto Calende) ma che profuma anche di storia: quello della Briccola il porto dove nel lontano 1800 ci si imbarcava per attraversare il fiume e, grazie ad un sistema di funi e zattere, si raggiungeva la sponda lombarda.

È possibile riascoltare l’episodio qui