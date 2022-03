Temperature sopra la media e poca pioggia, febbraio ancora da record (negativo)

“Col 28 febbraio si conclude anche l’inverno meteorologico con temperatura media di 5.8°C, ben 1.8°C sopra la norma del trentennio 1991-2020, al terzo posto tra quelli più caldi, dopo il 2006/07 (6.3°C) e il 1999/2020 (6.0°C). Fioriture primaverili in anticipo sulle Prealpi con mimose fiorite a Varese a fine febbraio“.

È stata pubblicata oggi sul sito del Centro Geofisico Prealpino la cronaca del meteo nel mese appena trascorso. Un febbraio caratterizzato ancora da poca pioggia e temperature più alte della media stagionale.

“La temperatura media di febbraio a Varese è stata ben 2.4°C al di sopra della norma del trentennio di riferimento 1991-2020 e il mese risulta così il secondo più caldo dopo febbraio 2020 (ancora 0.8°C più caldo) e a pari merito con 1998 e 1990 – si legge -. La temperatura più bassa del mese è stata solo -0.1°C e solo tre giorni hanno toccato gli zero gradi. Minime più basse si sono registrate sulla pianura, al di sotto delle frequenti inversioni termiche, fino a -4.5°C a Malpensa.

Le piogge sono state solo il 18% della norma, concentrate nei giorni 14 e 15 con 2 cm di neve a Varese e 18 cm a Campo dei Fiori, sciolta quasi subito a causa delle elevate temperature portate dalle inversioni termiche.

Le piogge sono state particolarmente scarse (48.8 mm) totalizzando solo il 20% di quelle attese nel periodo e l’inverno 2020/21 si posiziona così al secondo posto tra quelli più secchi dopo il 1980/81 (solo 7.6 mm). Altri due inverni molto asciutti sono stati quelli recenti del 2018/2019 e del 2011/12. L’innevamento sulle Alpi e Prealpi meridionali è stato particolarmente scarso con la poca neve subito sciolta da elevate temperature in montagna. A Campo dei Fiori sono caduti solo 25 cm di neve in dicembre e 18 cm in febbraio, contro una media di 192 cm dell’ultimo trentennio”.