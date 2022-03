A Tradate un percorso per l’accoglienza di minori ucraini non accompagnati

Il Comune di Tradate in collaborazione con il servizio affidi della cooperativa Proges, sta avviando percorsi di sensibilizzazione all’accoglienza familiare di bambini e minori stranieri non accompagnati.

Il percorso è rivolto a coppie e single residenti a Tradate che desiderano offrire un sostegno concreto a bambini e ragazzi, con particolare attenzione, in questo momento, a quanti di loro provengono dall’Ucraina.

Per informazioni e per aderire a questi percorsi è possibile scrivere all’indirizzo mail affidi.tradate@proges.it. oppure visita la pagina per l’emergenza ucraina sulla piattaforma Tradate welfare.