Un webinar per valorizzare il territorio boschivo

L’Ordine degli Architetti Varese, l’ Ordine degli Agronomi di Varese e l’associazione AsFo valli delle sorgenti hanno organizzato un webinar formativo finalizzato a spiegare come si possano attivare delle sinergie finalizzate alla valorizzazione del territorio boschivo e agricolo.

Il webinar è stato promosso dalla commissione sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Varese che ha presentato l’evento attraverso il Consigliere Architetto Alessandro Vanoni

e moderato dall’Architetto Stefano Biondaro entrambi della Commissione Sostenibilità.

Il progetto di Architettura o di un semplice edificio interagisce con il territorio nel quale si colloca, non può essere indifferente all’ambiente che lo circonda, mentre analizzare, programmare e intervenire nel tempo sulle aree boschive o agricole è fondamentale per consentire agli agronomi di proporre modelli di gestione delle risorse naturali alle amministrazioni.

Gli episodi che hanno colpito il versante sud del Campo dei Fiori negli ultimi anni hanno attivato l’amministrazione di Luvinate nel cercare di dare una risposta al problema della messa in sicurezza del territorio a monte dell’abitato dal punto di vista delle protezione contro: incendi, rischio idrogeologico e tempesta di vento.

Il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani ha spiegato come i principali problemi individuati siano stati l’abbandono dei terreni e la difficoltà nel reperire i proprietari.

L’attivazione di tavoli di lavoro e confronto tra Enti e professionisti ha consentito di individuare l’istituzione di una AsFo, una associazione, come risposta alla mancanza di gestione del territorio boschivo.

COS’E’ L’ASSOCIAZIONE FONDIARIA VALLI DELLE SORGENTI

L’Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti è un’associazione composta dai proprietari dei terreni ubicati sul versante sud del Massiccio del Campo dei Fiori, in particolare nel territorio comunale di Luvinate che conferiscono ad Afso, in comodato d’uso gratuito, la loro proprietà senza perderne il ruolo di proprietari. Questa è la grande idea innovativa: essere un insieme di tante parti che da sole non potrebbero richiedere finanziamenti regionali e non solo.

L’ASFO, come previsto dalla normativa regionale, ha lo scopo di gestire i terreni, al momento sostanzialmente abbandonati per motivi economici, tecnici e burocratici, attraverso una gestione condivisa approvata dai Soci, cioè coloro che hanno conferito i loro terreni.

Questo tipo di iniziative consentono di mettere in sicurezza il territorio, progettare il paesaggio e più in generale di valutare e proporre azioni di sviluppo sostenibile ricevendo fondi che altrimenti sarebbero irraggiungibili e dando anche lavoro a tecnici e ad esperti per mettere in sicurezza e salvaguardare la propria proprietà e il paesaggio.

I CONTENUTI DEL SEMINARIO

Durante il seminario è stato spiegato ai professionisti che operano sul territorio in ambito agricolo/forestale e nella pianificazione, oltre che alle amministrazioni pubbliche, il nuovo strumento dell’ASFO per la gestione del territorio boschivo: su che basi si fonda, come funziona, quali benefici produce.

Un momento formativo affinché successivamente sia più semplice per tali figure relazionarsi con le ASFO attuali e future, creare sinergie, realizzare nuovi prodotti e servizi grazie alla presenza di questo nuovo soggetto, oltre naturalmente a promuovere la creazione di nuove associazioni fondiarie.

Aderendo ad ASFO i proprietari delegano l’associazione ad operare per loro conto. In questo modo l’ASFO potrà lavorare con più facilità su superfici vaste, superando i problemi attuali e partecipando a bandi e progetti di finanziamento preclusi ai singoli proprietari e assicurando lavoro ai forestali, agli agronomi ai geologi e ai paesaggisti, ai castagnatori.

Questi professionisti potranno cosi’ operare su aree piu vaste di territorio già molto frastagliato in diverse proprietà a loro volta suddivise per eredità in decine e decine di proprietari.

Il lavoro piu faticoso, infatti, è stato quello di ricercare i proprietari dei terreni e convincerli a conferire i loro terreni ad ASFO facendo loro comprendere che, senza perdere il loro diritto di proprietari ,possono rendere piu sicuro e gestibile un patrimonio naturale che altrimenti avrebbe corso il rischio di essere abbandonato e potenzialmente in grado di generare danni per incuria a loro stessi.

La presenza di un’ASFO cambia dunque il paradigma nella gestione della proprietà forestale, diminuendo i fattori di rischio legati ad un bosco abbandonato e valorizzando i servizi ecosistemici da esso generati.

ASFO modifica la percezione del bosco come un contesto esterno all’abitato per farlo tornare una parte integrante della vita della comunità locale, con legami tangibili tra i due contesti, affinché non diventi una fonte di rischi e problemi, ma di benessere.

Il webinar è stato molto partecipato, ha suscitato interesse in tutta Italia e quindi tutti i soggetti

coinvolti si sono impegnati ad organizzare un incontro il prossimo anno al fine di arricchire ulteriormente il confronto.

CHI HA PARTECIPATO

INCONTRO PRESENTATO DA

Arch. Alessandro Vanoni – Consigliere OAV

SALUTI ISTITUZIONALI:

Comune di Luvinate – Sindaco Alessandro Boriani

Comune di Varese – Sindaco Davide Galimberti

Ente Parco Campo dei Fiori – Presidente Giuseppe Barra

Ordine Agronomi Provincia di Varese – Dott. Alessandro Carugati

RELATORI:

Dott. Francesco Brignone – Dirigente Reg. Lombardia

Dott. Agr. Massimo Raimondi

Dott. Agr. Francesco Radrizzani

Dott. Nicola Andrighetto

Arch. Maria Mastella e Arch. Valentina del Motto

Notaio Ferdinando Cutino

MODERATORE:

Arch. Stefano Biondaro – Commissione Sostenibilità OAV