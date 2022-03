Valentino Rossi è di nuovo in pista, ma questa volta su quattro ruote

Dopo essere diventato papà della piccola Giulietta – la notizia è di pochi giorni fa – Valentino Rossi è tornato a girare in pista. Non su un tracciato del Motomondiale, visto che si è ritirato al termine della stagione 2021 con nove titoli iridati in bacheca, bensì sul circuito dove si sono tenuti i test pre-stagionali del GT World Challenge di automobilismo.

Il “dottore” infatti è anche una grande appassionato delle quattro ruote e parteciperà proprio a questo campionato a ruote coperte, alla guida di un’Audi R8 Lms GT3 Evo II gestita dal Team Audi Wrt. Ovviamente il campione di Tavullia avrà il numero 46 sulle portiere e sarà accompagnato da una livrea principalmente di colore giallo.

Nella fotogallery realizzata da Marco Losi per AG Photo (e per VareseNews), vediamo Rossi sul circuito francese del Paul Ricard, scelto dagli organizzatori del GTWC per i consueti test che precedono l’avvio della stagione agonistica. Naturalmente alle prove hanno partecipato numerosi team: nella carrellata di immagini scattate da Marco si vedono diversi altri protagonisti di questa manifestazione.

La gara d’esordio del campionato (che un tempo era conosciuto come Blancpain Endurance Series: Rossi aveva già corso qualche prova) si disputerà all’autodromo di Imola nel primo fine settimana di aprile. E c’è da scommettere che i tifosi del “Dottore” riempiranno le tribune anche in quella circostanza.