Varese, festa per le famiglie a San Vittore

In preparazione all’Incontro mondiale delle Famiglie previsto a Roma tra il 22 e il 26 giugno prossimi, la Zona Pastorale di Varese organizza un momento di festa dal titolo “Il coraggio creativo in famiglia”.

L’iniziativa è collegata a quella in programma in piazza San Vittore a Varese che prevede una risottata benefica seguita (ore 14) dal concerto in basilica del Coro Divertimento Vocale​, noto al pubblico per essere stato finalista a Italia’s Got’ Talent.

La giornata proseguirà quindi con la messa presieduta dal vicario di zona, Monsignor Giuseppe Vegezzi, celebrata all’interno di San Vittore.

Entrambi gli appuntamenti in Basilica sono organizzati dalla Pastorale Familiare della Zona di Varese. Questo giornata anticipa il grande evento diocesano del 18 giugno, che si svolgerà a Milano in piazza Duomo con la presenza dell‘Arcivescovo Mario Delpini.