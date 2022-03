A Vergiate ritorna il Carnevale ma senza sfilata

Vergiate si prepara a festeggiare il Carnevale ma senza sfilata. Sabato 5 marzo tutti in maschera per un pomeriggio di spensieratezza all’oratorio don Bosco in via Locatelli.

Il tema della festa è Vergiate in sport. Il ritrovo è alle 14.30 in oratorio. Alle 15 arriveranno i carri allegorici, ma a causa delle disposizioni anti-covid non si potrà tenere la tradizionale sfilata. A seguire, intrattenimento e merenda per tutti i bambini.

L’evento è organizzato dal Comune di Vergiate insieme alla Comunità pastorale, alla Pro loco di Vergiate e alle altre associazioni del paese. Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e chi ha più di dodici anni dovrà essere in possesso anche di green pass rafforzato.