Tornano a crescere i pazienti positivi negli ospedali dell’Asst Valle Olona: sono 57

Sono 56 i degenti positivi al Covid19 ricoverati negli Ospedali dell’ASST Valle Olona in aumento rispetto a due settimane fa . Sono 21 a Busto Arsizio, 23 a Gallarate (nessuno in Terapia intensiva), 12 a Saronno. Un solo degente è assistito nel presidio di Busto con il casco ventilatore Cpap. In circa un mese sono diminuiti solo di una decina

L’età media dei ricoverati è di 72 anni, in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione che indicava una media di 76 anni.

Per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2 questa mattina c’erano 3 persone in accertamento al Pronto soccorso di Busto Arsizio e una persona al Pronto soccorso dell’Ospedale di Saronno

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Rimane sostanzialmente stabile il numero di pazienti ricoverati con riscontro di infezione da Covid. La fase di progressiva discesa che era stata osservata nelle settimane precedenti si è arrestata e c’è persino qualche lieve segnale, per ora contenuto e non preoccupante, di incremento di ricoveri. Il dato è coerente con la persistenza di circolazione del virus nella popolazione”.