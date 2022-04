Aggiornato il programma delle chiusure notturne degli svincoli di lago di Varese Gazzada e Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma dell’ultima notte di chiusura degli svincoli di Lago di Varese Gazzada e di Buguggiate.

Pertanto, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 21, alle 5:00 di venerdì 22 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in entrata verso Varese e chiuso anche lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castronno o l’entrata di Buguggiate e l’uscita di Lago di Varese Gazzada