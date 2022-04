Al Salone Estense di Varese arriva Verdina, il libro con musiche e canzoni

Il giorno 7 aprile 2022 alle ore 18 presso il Salone Estense del palazzo Comunale di Varese per iniziativa dell’Associazione Culturale SARISC di

Gavirate ci sarà la presentazione del libro Verdina e il Bosco Magico di Lara Rosso.

Artista eclettica è anche responsabile del programma “Acqua & Cultura” dell’associazione che propone eventi tesi al miglioramento ambientale, in particolar modo del lago di Varese.

Un evento culturale, musicale e innovativo condotto da Carla Tocchetti e Domenico Di Palma.

Una fiaba classica dove metrica e musicalità sono il tessuto principale del suo componimento.

La narrazione sviluppa temi e concetti non solo legati all’ambiente avvalendosi di personaggi molto caratterizzati celebrando la natura ed il legame profondo e sacro che ogni essere umano dovrebbe avere. Una sorta di Musical virtuale, grazie a diciassette QRcode, con musica e canzoni, che integrano la narrazione per un intrattenimento famigliare ricco di emozioni con tutta la forza immaginativa che questa esperienza potrà offrire.

Una nuova modalità di lettura che consente al libro, presentato con successo in anteprima al recente “Children’s Book Fair” rassegna internazionale di Bologna, di essere definito “prodotto innovativo”.

Per volere degli editori il libro sarà in vendita a ottobre distribuito da San Paolo e Feltrinelli.

Parteciperanno alla serata e si esibiranno gli artisti Fabrizio Voghera, Ilaria Deangelis e Amandine Delclos che hanno contribuito con voce e progettualità all’impianto straordinario del racconto.

Servizio catering e accesso libero con norme Covid in vigore.