Annullato il concerto Oblivion Rhapsody al Teatro di Varese

Lo spettacolo Oblivion Rhapsody previsto per venerdì 8 aprile 2022 al Teatro di Varese non andrà in scena per cause tecniche indipendenti dalla volontà della compagnia.

I possessori dei biglietti potranno chiedere il rimborso entro il 16 aprile 2022 presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto.