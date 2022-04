Da Avigno a Bosto, il Comune di Varese vende tre proprietà

Il Comune di Varese avvia l’alienazione di tre beni immobili, tre beni molto diversi, in tre diverse zone della città.

Il primo è un terreno, situato su un’area commerciale ora in disuso, ad Avigno (area nella foto), con un valore a base d’asta di 52 mila euro.

Dalla parte opposta della città viene venduta invece una ex strada consortile nella zona della Bevera, per una superficie di 660 metri quadri e una base d’asta di circa 6 mila euro.

Infine la terza proprietà: un terreno in via Frattini a Bosto con una superficie totale di 1.450 metri quadri e un importo di partenza di 130 mila euro. Durante il periodo di pubblicazione del bando, per i soggetti interessati sarà possibile svolgere dei sopralluoghi con la presenza di un tecnico comunale.

La gara avrà luogo con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta: le offerte dovranno pervenire entro il 16 maggio alle ore 12.00 all’indirizzo Comune di Varese Area I “Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese” Sezione Centrale unica di committenza Attività “Appalti e Contratti”, in via Luigi Sacco 5 a Varese. Non saranno ammesse offerte inviate via telefax, telex, mail o p.e.c.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.