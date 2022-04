I bambini della Carducci di Buguggiate a lezione di Protezione Civile

Attenti e partecipi i bambini delle due classi 4^ e delle due 5^ della scuola primaria Carducci di Buguggiate che nella mattinata di oggi, lunedì 4 aprile, sono andati a scuola di Protezione civile, risorsa di pronto intervento ma anche di prevenzione di calamità, naturali e antropici.

Dalla fondazione a opera dell’onorevole Zamberletti e il terremoto del Belice del 1967 alla gestione della Pandemia, a raccontare l’attività della Protezione Civile ai ragazzi sono stati Renzo, Marco e Romina, tre volontari del gruppo di Protezione civile di Buguggiate introdotti dal sindaco Matteo Sambo che pure ha partecipato alla mattinata.

«Lo scopo dell’iniziativa non è solo presentare ai giovanissimi il ruolo fondamentale della Protezione civile, ma soprattutto fare in modo che i bambini ne parlino a casa con i genitori per condividere la cultura della tutela ambientale, anche e soprattutto in ottica di prevenzione dei disastri di natura ambientale e anche di quelli antropici, imputabili cioè all’attività dell’uomo in senso lato, dalle infrastrutture alle industrie, passando per sanità e tecnologia», spiegano i volontari della Protezione civile di Buguggiate protagonisti dell’iniziativa.

Di particolare interesse per i bambini la proiezione delle immagini di mezzi aerei e di terra utilizzati dalla Protezione civile, ma anche la spiegazione dei terremoti, dei loro effetti sugli edifici e, soprattutto, come cedimenti e crolli possono essere prevenuti.

A tutti i bambini i volontari hanno regalato delle uova di Pasqua per ringraziarli della loro attenzione.

Venerdì 8 aprile i volontari torneranno alla scuola Carducci per una nuova lezione di protezione civile con gli studenti di 1^ 2^ e 3^. I video proiettati saranno più adatti alla loro età e ne sarà protagonista “Civilino” il personaggio d’animazione creato dalla Protezione civile per il lavoro di informazione e divulgazione rivolto ai più piccoli.