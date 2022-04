I bambini della Garibaldi scrivono nuove ricette per Mensa con gusto bio

Decine di ricette colorate e fantasiose scritte e inventate dagli alunni di 3^ 4^ e 5^ delle scuole primarie Garibaldi e Marconi (IC Varese 4) sono l’eredità dell’edizione 2022 del progetto “Mensa con gusto bio” con cui dal 2014 i bambini imparano e sperimentano l’educazione alimentare a scuola.

Le ricette sono state consegnate nella mattina di oggi, venerdì 1 aprile, al sindaco Davide Galimberti e all’assessora Rossella Dimaggio che hanno partecipato alla merenda a base di frutta e verdura con cui si è concluso il progetto di quest’anno che ha visto coinvolti anche Coldiretti e Vivenda, azienda che si occupa della refezione scolastica.

Nelle scorse settimane i bambini si sono impegnati in percorso di educazione alimentare basato sulla stagionalità e sui diversi colori degli alimenti. Sono state queste informazioni e osservazioni la base per creare ciascuno una propria ricetta personale da proporre ai compagni come esercizio di creatività, arte (qualcuno ha anche disegnato il proprio piatto)e italiano, visto che ogni ricetta è anche un testo regolativo.

«Negli anni precedenti alla pandemia, i bambini passavano una mattinata nel nostro centro cucine dove il cuoco preparava i loro piatti e poi, come in un piccolo Masterchef, questi venivano votati per scegliere quelli da proporre a tutti i bambini di Varese in una giornata con menù speciale – racconta l’assessora Dimaggio – quest’anno saranno i cuochi a scegliere le ricette più gustose che saranno comunque preparate per tutti gli studenti di Varese per la giornata del Menù speciale mensa con gusto bio».