I bambini della primaria di Lozza preparano l’accoglienza appendendo messaggi di pace

La Scuola primaria di Lozza (IC Varese 4) si prepara ad accogliere due bambini provenienti dall’Ucraina colorando i cancelli con pensieri e disegni di pace preparati dai bambini in segno di vicinanza e solidarietà alla popolazione sconvolta dalla guerra.

L’iniziativa è stata condivisa da tutti gli insegnanti della scuola che hanno proposto agli alunni un momento di riflessione e creatività sulla pace in ogni classe, dalla prima alla quinta, che presto saranno frequentate da due bambini in più, di 9 e 8 anni, appena arrivati dall’Ucraina.

In questi giorni i bambini frequentano il centro NAI alla Parini di via Bixio, per la prima alfabetizzazione di Italiano prima di essere inseriti rispettivamente in 3^ e 4^ elementare.