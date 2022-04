Bella partecipazione alla prima CiclAvis di Gavirate

Il lungolago di Gavirate è stato invaso pacificamente questa mattina dai ciclisti che hanno preso parte alla prima edizione di CiclAvis. La pedalata non competitiva proposta dall’AVIS Comunale di Gavirate con il supporto tecnico della Società Ciclistica Orinese e di Ciclovarese, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, ha visto i partecipanti pedalare nel centro e tra le frazioni della cittadina dei “Brutti e Buoni” fornendo così l’opportunità ai pedalatori di apprezzare il territorio gaviratese e naturalmente la possibilità di approfondire la conoscenza dell’Associazione Volontari Italiani Sangue presente a Gavirate dal 1964.

Gli alunni dell’Istituto Stein di Gavirate hanno fornito le necessarie indicazioni ai partecipanti per potere pedalare in sicurezza lungo i 16 chilometri del tracciato, concorrenti che all’arrivo hanno potuto concludere la loro fatica con un fornito ristoro. Il prossimo appuntamento a Gavirate con il ciclismo è previsto per venerdì 17 giugno quando si svolgerà l’ormai classica pedalata serale sulla pista ciclopedonale che costeggia il lago di Varese. (foto di Giordano Azzimonti)