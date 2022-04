Bodio pronta ad accogliere i turisti, il sindaco Paolelli: “La nostra spiaggia il luogo ideale”

La spiaggetta di Bodio Lomnago potrebbe essere la prima ad ospitare i turisti nell’estate del 2022. È questo uno dei due luoghi scelti per testare la balneazione, l’altro è la Schiranna: “Il lavoro di risanamento del Lago – ha annunciato l’assessore Cattaneo la scorsa settimana– prosegue con risultati positivi e ha consentito al Comitato di decidere l’apertura sperimentale alla balneazione già da quest’estate presumibilmente nei mesi di luglio e agosto, per un periodo limitato e in un numero limitato di punti con lo scopo di monitorare le conseguenze della balneazione prima dell’apertura prevista per il 2023″.

Quali saranno quindi le prossime mosse? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli: «Siamo molto soddisfatti del fatto che il lido di Biodo sia stato scelto per questa sperimentazione. Ovvio che ci si avvicinerà a piccoli passi. Costituiremo un tavolo con Regione Lombardia e gli enti che collaborano al progetto di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il risanamento del Lago di Varese e organizzeremo l’apertura della spiaggia».

Il lido di Bodio è una lingua di terra che “sbuca” dalla ciclabile: ha una parte in cemento, due prati piuttosto grandi e un bel pontile. Un luogo molto bello ed accogliente ma non molto grande. «Terremo conto degli spazi – continua Paolelli – Logisticamente è adatto ad accogliere i turisti: ci sono i parcheggi ma non possiamo rischiare l’affollamento e parcheggi in doppia fila. Dobbiamo quindi sperimentare i volumi e studieremo tutto con Aqst e i comuni rivieraschi. È un grande successo però che tutto questo accada un anno prima di quanto era stato previsto. L’impegno di Alfa, di Regione Lombardia e di tutti quelli che hanno lavorato attorno all’obiettivo di far tornare il lago balneabile sta portando dei risultati concreti».

Ma il primo cittadino di Bodio Lomnago tiene a precisare che da qui all’inizio dell’estate l’attenzione sarà sempre molto alta: «Se ad agosto, quando le temperature sono elevate e c’è scarsità di pioggia, dovesse esserci una fioritura delle alghe, è evidente che la balneazione sarà vietata. Ats sta tenendo monitorata la situazione e non ci saranno azzardi. Valuteremo quando sarà il momento». Per ora godiamoci la prospettiva di un bagno, non solo di sole, a due passi da casa.