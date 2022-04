A Castiglione Olona il momento finale del Premio per l’Aforisma

È arrivato il momento della premiazione finale della Prima Edizione del Premio Nazionale per l’Aforisma “Flavio Limido”.

Il premio è promosso dall’Assessorato alla Cultura e Marketing Territoriale del Comune di Castiglione Olona, con il patrocinio di Regione Lombardia – Autonomia e Cultura, dell’ente Provincia di Varese, dell’Università degli Studi dell’Insubria e del Centro Internazionale Insubrico “C. Cattaneo e G. Preti”.

Già tutti esauriti i posti per sabato 23 aprile 2022 quando alle ore 16.30, nella suggestiva cornice quattrocentesca di Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi), saranno premiati i migliori autori delle diverse categorie in corso – aforisma classico, poetico, calembour e under 30 – valutate dalla prestigiosa giuria composta anche da membri dell’Associazione Italiana per l’Aforisma, già organizzatrice dell’importante Premio Internazionale Aforistico “Torino in Sintesi”.

Sono stati oltre 180 i concorrenti che hanno partecipato a questa prima edizione, testimoniando che l’aforisma è tutt’ora una forma di scrittura molto amata anche in Italia. Questo piacevole, quanto inaspettato successo, ha spinto gli organizzatori a realizzare la pubblicazione del volume “Antologia della 1^ edizione del Premio Nazionale per l’Aforisma Flavio Limido”, edito da Macchione, che sarà presentato in esclusiva proprio nel corso dell’evento.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri, dell’Assessore alla Cultura Cristina Canziani e del Governatore della Lombardia Attilio Fontana, interverranno Sandro Montalto – Vicepresidente Associazione Italiana per l’Aforisma, Gino Ruozzi – massimo esperto italiano di aforismi e docente Università di Bologna, Fabio Minazzi – filosofo e docente Università degli Studi dell’Insubria, Fabrizio Caramagna – autore e fondatore del blog Aforisticamente, Alberto Casiraghy – aforista, illustratore ed editore. Modera Amedeo Ansaldi – Segretario del Premio Nazionale “F. Limido” e curatore dell’Antologia.

La cerimonia è aperta al pubblico su prenotazione e fino ad esaurimento posti contattando il numero 0331.858301 (Ufficio Cultura)