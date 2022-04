“C’è un guasto all’impianto idrico”, falso addetto tenta la truffa in zone Bustecche

Ciclicamente giungono segnalazioni di persone che si spacciano per addetti aziendali del settore acquedotto o gas.

«Ci hanno avvertito che in zona Bustecche nel Comune di Varese questa mattina, mercoledì 6 aprile, un uomo chiedeva di poter entrare in casa per un presunto guasto sull’impianto idrico – fanno sapere dall’azienda Lereti- . Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti i clienti di prestare sempre molta attenzione nei confronti di chi si presenta a nome dell’Azienda Lereti.

Il ripetersi di queste segnalazioni conferma la mala fede delle persone che si spacciano per addetti inviati dall’azienda o dal Comune e si invitano quindi tutti i clienti a prestare la massima attenzione nell’accogliere in casa sconosciuti e a contattare le autorità di pubblica sicurezza. Si ricorda inoltre che mai l’azienda richiede documenti o riscuote denaro a domicilio. In caso di interventi programmati o richiesti, il personale aziendale si presenta con mezzi, vestiario e tesserino identificativo, tutti riportanti il logo aziendale».