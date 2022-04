Il Comune di Gallarate assume nove nuovi dipendenti

Gallarate avvia le procedure per assumere nove nuovi dipendenti comunali, per sostituire figure collocate a riposo. La scelta è stata approvata dalla giunta Cassani mercoledì, con il dettaglio dei diversi profili che l’ente cerca.

Nello specifico si prevede l’assunzione di un dipendente per il Settore Personale, due per il Settore Finanziario, uno per il settore Cultura-Istruzione.

Sono poi previste quattro diverse figure per il Settore urbanistica ed edilizia: un “istruttore direttivo tecnico”, due “istruttori tecnici”, un “istruttore contabile”, che serviranno a dare ossigeno a un settore che è molto in sofferenza (se n’è parlato anche nell’ultimo consiglio comunale, dopo una interrogazione a risposta immediata presentata dal Pd).

Il fabbisogno finanziario per le nuove figure è calcolato in circa 276mila euro. Il personale viene assunto attraverso il ricorso alle graduatorie già formate o con eventuale successivo concorso, che ovviamente richiederanno un certo lasso di tempo per essere attivati.

Tra i concorsi attivi in questo periodo – basati sulla previsione approvata nel 2021 – c’è l’assunzione di quattro agenti per la Polizia Locale (vedi qui) e un bando appena pubblicato per un istruttore contabile (vedi qui).