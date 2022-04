Continua la festa al Mizar Park di Busto Arsizio con l’esperienza del Personal Shopper

Continua la festa al Mizar Park: degustazione di caffè da tutto il mondo, personal shopper, palloncini e molto altro. Il centro polifunzionale di Busto Arsizio situato sulla SS 33 del Sempione prosegue la grande festa con numerose novità: sabato 30 aprile, Mizar Park si prepara assieme a Takko Fashion per un’esperienza pensata per tutte le età.

La promozione di Takko

Tra le promozioni, i clienti che acquisteranno durante la giornata potranno avvalersi della collaborazione di una vera Personal Shopper, che farà da accompagnatrice alle appassionate di stile che prenoteranno il servizio in loco o tramite service_it@takko.com . Per le famiglie che faranno compere, ci sarà invece un Balloon Artist, un vero e proprio intrattenitore pronto a far divertire i più piccoli all’entrata del negozio e a regalare le composizioni di palloncini. Inoltre, ai primi 100 partecipanti dell’evento verrà offerto un regalo firmato dalla catena di moda.

La torre panoramica e un buon caffè

Si aggiunge a questo evento la possibilità di accedere alla torre panoramica “Mizar Park” di 40 metri, un’esperienza adrenalinica disponibile per l’ultimo weekend al prezzo simbolico di 2€, assieme al parco giochi per bambini gratuito: altalene, scivoli e gonfiabile gratis per tutti i bimbi. Inoltre, Mizar Park offre anche spazi per passeggiare, con oltre 300 metri di camminamenti coperti nei suoi 1000 metri quadri di portici: una passeggiata che potrà trovare un ottimo momento di pausa nella degustazione gratuita di un caffè a Verocaffè’, con la possibilità di scegliere tra infinite varietà, aromi e provenienze.

Le altre offerte di Mizar Park

Nel weekend e per tutta la settimana proseguono anche le attività e le promozioni nei numerosi negozi, ristoranti e attività sportive: il nuovissimo supermercato Unes con i gustosi ed esclusivi prodotti del “Viaggiator Goloso”, il negozio Tigotà’ – il più grande centro bustese per l’igiene e la pulizia della casa, la cura della persona, la profumeria, il ristorante Burgher King – con sorprese e sconti, il centro sportivo Eolo SportCity (campi da padel, calcio, pikeball).

E non solo

Il nuovo negozio di abbigliamento KIK che dall’apertura del 1 aprile ha avuto un enorme apprezzamento, il brand delle cucine Creo, gli arredi e i complementi per la notte di PerDormire, gli oggetti curiosi e utili di Tedi con i nuovi arrivi e le promozioni. Inoltre, la nuovissima LavaSecco prosegue la campagna di “tesseramento” con prezzi e servizi strepitosi, mentre ai nostri piccoli amici non può mancare una visita all’Isola dei Tesori, mega-centro per pets e non solo.