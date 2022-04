Dalla scuola di Arcisate piccoli grandi gesti di attenzione e di amore

In queste settimane l’associazione Genitori per la Scuola di Arcisate in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale, ha intrapreso una raccolta fondi in favore delle famiglie ucraine.

Grazie alla sinergia tra docenti, famiglie e alunni sono stati raccolti ben 3.800 euro che verranno destinati alla Caritas.

Alla Scuola primaria Rodari, inoltre, è stata anche organizzata una raccolta di uova di Pasqua da donare ai bambini ucraini ospitati dall’Associazione Sedicimedia, che da anni si occupa di volontariato. Questo segno di rinascita verrà accompagnato da un disegno realizzato dagli scolari.

Nell’ambito della solidarietà, come tutti gli anni, è stata inoltre effettuata la raccolta del Donacibo promossa dall’associazione Banco di solidarietà Nonsolopane, che ha permesso di raccogliere circa una tonnellata e 2,5 quintali di generi alimentari non deperibili.