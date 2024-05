Il sindaco Gianluca Cavalluzzi scioglie la riserva e si ricandida con “Noi, Voi, Arcisate”

A pochissimi giorni dal termine per la presentazione di candidature e liste elettorali, e a un mese esatto dall’appuntamento con le urne anche il sindaco uscente di Arcisate Gianluca Cavalluzzi ha deciso: correrà per il secondo mandato.

La lista civica ha leggermente modificato il simbolo ma si chiamerà sempre “Noi, Voi, Arcisate“. Di più, al momento, Cavalluzzi e i suoi non svelano, né il programma, né la lista dei candidati alla carica di consigliere.

Una strategia per garantire un effetto sorpresa? Di fatto, mentre la lista avversaria “Riaccendiamo Arcisate” con il candidato sindaco Maurizio Montalbetti già da tre settimane illustra sui social i dettagli del suo programma, per Cavalluzzi e i suoi il tempo a disposizione per la campagna elettorale si riduce ogni giorno di più.