Dramma in Brianza: 23enne uccide la madre dopo una lite

Uccide la madre a calci e pugni dopo una lite. È successo ad Aicurzio, in Brianza, non lontano da Vimercate, in via della Vittoria 6 nel pomeriggio di giovedì 21 aprile.

L’omicida è un giovane 23enne, incensurato, disoccupato, celibe. La vittima aveva 58 anni e viveva col figlio.

È stato l’uomo a chiamare il 112 e denunciare il decesso della madre, uccisa in seguito ad una lite. Dopo aver chiamato i soccorsi, ha atteso in linea l’arrivo dei militari della Compagnia di Vimercate e della stazione di Bernareggio.

I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno sentito parenti e vicini di casa. Il 23enne è stato portato in caserma dove è cominciato l’interrogatorio da parte del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, dott. Santini.