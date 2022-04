Sarà inaugurato a fine maggio o inizio giugno l’Ecoplanetario nel Parco Pineta. La struttura da 44 posti con un cupola da diversi metri è quasi pronta e nei giorni scorsi è già stata presentata ad alcune associazioni della zona. «Siamo entusiasti ci auguriamo di utilizzare la struttura sia per osservazione delle stelle, sia per attività culturali, non a caso si parla di Eco-planetario perché sarà una struttura viva grazie alla collaborazione con le associazioni cittadine» spiega il presiedete del Parco Pineta, Mario Clerici.

Galleria fotografica Ecoplanetario quasi pronto 4 di 8

L’EcoPlanetario si trova infatti al Centro didattico scientifico di Tradate, dove è già presente l’Osservatorio Astronomico e dove ogni anno transitano migliaia di studenti che visitano la struttura e prendono confidenza con la natura, le stelle e la scienza, grazie al supporto anche di numerosi volontari.

Il nuovo EcoPlanetario è stato realizzato grazie a un contributo della Fondazione Cariplo di 80mila euro. In particolare, nella sede del Centro didattico-scientifico Osservatorio Astronomico di Tradate, la cupola di osservazione del planetario sarà dotata di un moderno sistema di proiezione digitale, in grado di essere utilizzato anche per la didattica ambientale, con proiezioni di video che avvolgono lo spettatore a 360 gradi. A questo contributo della Fondazione Cariplo è stata aggiunta anche la stessa somma da parte del Parco Pineta.