In farmacia l’antivirale contro il Covid, l’Eremo da record e Va in giro ai nastri di partenza nel podcast del 22 aprile

Le principali notizie di venerdì 22 aprile

Via libera da oggi anche nelle farmacie alla distribuzione dell’antivirale in pillola contro il Covid19. Sulla base della determinazione AIFA è diventato operativo il protocollo d’intesa che rende disponibile e facilmente accessibile su tutto il territorio nazionale l’antivirale orale Paxlovid, che potrà essere distribuito attraverso la rete delle 19.000 farmacie italiane. Le farmacie erogheranno gratuitamente il Paxlovid, autorizzato per il trattamento precoce del Covid-19, dietro presentazione di apposita ricetta medica.

Dal 2 maggio cadranno le restrizioni all’ingresso per la Svizzera. I viaggiatori provenienti dall’estero potranno entrare nei confini della Confederazione o richiedere un visto, alle condizioni pre Covid. Lo ha reso noto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Tutte le regole e le informazioni relative ai viaggi verso la Svizzera sono disponibili sul sito ufficiale della Segreteria di Stato

Sarà un weekend all’insegna del maltempo quello che sta arrivando sulla Lombardia, con una perturbazione che interesserà dalla giornata di sabato 23 tutto il territorio regionale. Secondo le previsioni della protezione civile regionale le precipitazioni saranno “moderate sulle zone di Alta Pianura, e più consistenti sulla fascia alpina e prealpina con accumuli di pioggia attorno a 80 mm”. Nella notte tra sabato e domenica previste ancora precipitazioni diffuse e localmente intense su Alpi, Prealpi e Alta Pianura. Nel resto della giornata persisteranno condizioni di instabilità, ma in graduale attenuazione.

Tra giovedì 14 e lunedì 18 aprile, nei giorni di Pasqua, sono state in visita all’Eremo di Santa Caterina del Sasso circa 5600 persone con più di 1200 ingressi nella domenica di Pasqua e ben 2220 presenze nella sola giornata di Pasquetta. Sono i numeri comunicati dai gestori dell’Eremo che ora, sperano che il trend venga confermato anche nel prossimo ponte del 25 aprile e per la stagione. Il turismo religioso, infatti, è un settore di traino per la nostra provincia. In particolare, per l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, il fine settimana del ponte pasquale è stato da record. Dall’introduzione della bigliettazione nel maggio 2019 la giornata di Pasquetta è quella che ha registrato più presenze in assoluto con un numero elevatissimo di stranieri (soprattutto tedeschi).

Parte domenica 24 aprile Va in giro il nuovo, grande progetto di Varesenews. Un tour di 21 giorni lungo tutta la provincia di Varese con alcuni sconfinamenti nel vicino Canton Ticino, Alto Milanese e comasco. Saranno 12 giorni a piedi e 9 in bici. Molti i giornalisti di Varesenews coinvolti in questa nuova avventura, oggi la nostra Eleonora Martinelli responsabile di Econews ci racconta perché ha deciso di partecipare a questo progetto

